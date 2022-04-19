Москва, , 18:20 — REGNUM Ответ Вене последовал со стороны Москвы в связи с недружественными действиями австрийских властей, сообщили 19 апреля в пресс-службе МИД РФ.

МИД России © ИА REGNUM

Российское внешнеполитическое ведомство сообщает, что сегодня, 19 апреля, пригласило австрийского посла в Москве Вернера Альмхофера, «которому заявлен решительный протест в связи с надуманным объявлением официальной Веной четырёх сотрудников российских загранучреждений в Австрийской Республике persona non grata».

Отметив, что высылка российских дипломатов является недружественным и вредным для отношений Москвы и Вены решением, МИД РФ сообщает:

«В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в РФ объявлены persona non grata».

Альмхоферу вручили соответствующую ноту. Ведомство добавило, что у австрийцев есть время уехать из России «до конца дня 24 апреля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Австрии объявили о высылке четверых российских дипломатов 7 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Австрия объявила о высылке четырех российских дипломатов