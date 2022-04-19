Нижний Новгород, 19 апреля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Нижегородские исследователи опубликовали результаты опроса об уровне социальной агрессии. Оказалось, что по сравнению с прошлым годом показатели снизились более, чем в два раза. Об этом сообщили в Институте проблем социального управления 19 апреля.

Цитата из к/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Агрессия

По данным исследователей, каждый двадцатый нижегородец «постоянно чувствует чужую агрессию при общении в реальной жизни и в интернете».

«Регулярно чувствуют агрессию по отношению к себе 5,4% нижегородцев, иногда встречается с ней каждый четвертый (24,5%), совсем редко — 36,7% опрошенных в ходе социологического исследования. Если сравнивать с предыдущими исследованиями, то уровень внешней агрессии на улицах снизился более, чем в два раза: с 12,1% в 2019 году и 9,4% в 2012-м до нынешних 5,4%», — утверждают исследователи.

По мнению директора Института проблем социального управления Максима Лубяного, «в интернете, где многие скрываются за аватарками и вымышленными никнеймами, безапелляционность высказываний и накал дискуссий должен быть гораздо выше, чем при реальном общении».

«Результаты свидетельствуют, что разница не так уж велика. Более того, доля людей, на встречавших агрессивных высказываний в свой адрес в интернете, значительно больше, чем в реальной жизни: 27,5% против 19,4%. Похоже, человеку гораздо легче блюсти «информационную гигиену общения» в виртуальном мире. Например, за счет сознательного выбора круга собеседников в социальных сетях».

Социологический опрос «Нижегородцы о социальной агрессии» проведен на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Выборка комбинированная — общеобластная районированная — опрошено 1500 респондентов. Выборка пропорционально распределена относительно численности населения, пола, возраста.