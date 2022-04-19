Владимир, , 18:08 — REGNUM Во Владимирскую область 19 апреля прибыл очередной поезд с беженцами из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщила пресс-служба областной администрации.

Пункт временного размещения беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

В регион прибыли 138 женщин, 116 мужчин и 59 детей. Их доставили в пункты временного размещения во Владимире, Гусь-Хрустальном, Вязниках, Гороховце, Киржаче, Коврове, Суздале, в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Ковровском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.

После обязательного в условиях пандемии карантина детей устроят в образовательные организации, взрослым помогут в трудоустройстве. В каждом ПВР существует потребность в адресной гуманитарной помощи, отметили в администрации.