19 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

На Балканах нет внутренних предпосылок для нового кризиса. Тем не менее, США и Великобритания последовательно создают условия для того, чтобы этот конфликт в случае необходимости вспыхнул в любой момент.

Татьяна Стоянович, , 22:11 — REGNUM Ведущие страны НАТО, прежде всего Великобритания, США и Германия не отказались от попыток создать и вооружить так называемую армию сепаратистского Косово. Об этом ИА REGNUM рассказал отставной генерал-майор армии Сербии, один из учредителей ассоциации «Евразийский форум по вопросам безопасности» Митар Ковач.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что ранее в сербских СМИ появилась информация о том, что Великобритания в конце прошлой недели поставила «Силам безопасности Косово» легкие противотанковые системы NLAW, а до конца месяца собирается поставить им еще 20 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По словам эксперта, три упомянутые страны Североатлантического альянса последовательно обучают и вооружают «Силы безопасности Косово» для того, чтобы создать в будущем какую-то военную организацию, которая смогла бы защитить «государственную границу» с Сербией, а в случае обострения ситуации могла бы быть использована как щит против входа сербских сил безопасности на север южного края Косово и Метохии.

Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin (сс) U.S. Army

«Действия Великобритании в регионе Западных Балкан нацелены на обострение ситуации в будущем. Они нагнетают напряженность в Боснии и Герцеговине как в сфере политики, так и в сфере безопасности. Параллельно в Косово и Метохии увеличивают конфликтный потенциал, давая понять Сербии, что они не откажутся от дальнейшей поддержки и продвижения ложного государства Косово. Конечно, Сербия не одобряет все это — сербские политические партии публично высказали недовольство поведением Великобритании», — отметил Ковач.

Эксперт подчеркнул, что последние новости о поставках вооружения сепаратистскому Косово со стороны Великобритании — только вершина айсберга.

«Многое делается для того, чтобы так называемая армия Косово как можно скорее была принята в структуры НАТО, только подробности не раскрываются публично. Я верю, что в будущем, в зависимости от того, как будет развиваться кризис на территории Европы, Косово действительно будет принято в НАТО», — допустил сербский генерал.

По словам Ковача, почти ежедневные заявления лидеров албанских сепаратистов о том, что специальная военная операция России на Украине может поставить под угрозу выживание косовского «государства», должны просто оповестить международное сообщество о планах США и Великобритании.

«Эти страны сгенерировали кризис на Украине, и в случае необходимости точно так же сгенерируют кризис на Балканах, одновременно с украинским или по мере затухания операции на Украине. Я считаю, что это взаимосвязано. Носители исполнительной власти сепаратистского Косово озвучивают не только свои намерения, они действуют по инструкциям. Так же, как и Владимир Зеленский, который не принимает самостоятельные решения, а озвучивает решения Вашингтона и Лондона», — рассказал эксперт.

Балканский полуостров Peter Fitzgerald

При этом Ковач подчеркнул, что внутренних предпосылок для нового балканского кризиса нет. Но если он будет нужен США и Великобритании, они его разожгут. В Боснии и Герцеговине они подтолкнут центральные власти в Сараево, а в Косово — сепаратистские власти в Приштине к тому, чтобы с помощью насильственных приемов спровоцировать новый конфликт.

«Будет ли новое обострение ситуации на Балканах, зависит от США и Великобритании», — подытожил Митар Ковач.