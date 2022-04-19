Бишкек, , 18:05 — REGNUM Налоговая служба Киргизии объявила тендер на приобретение 10 тысяч кассовых аппаратов, работающих в режиме онлайн. Информация об этом опубликована на сайте интернет-портала госзакупок.

Налоги Chris Potter

Читайте также: Власти Киргизии приравняют неуплату налогов к госизмене

Отмечается, что на закупку гибридных контрольно-кассовых машин, которые должны быть оснащены POS-терминалами для приема безналичных платежей по всем платежным картам любых банков и системой учёта товаров планируют потратить 221 млн сомов (около 221,5 млн рублей).

Поставки кассовых аппаратов в налоговую службу Киргизии будут организованы поэтапно и продлятся в течение четырёх месяцев.

Читайте также: В Киргизии митингуют против установки кассовых аппаратов