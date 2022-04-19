Нижний Новгород, , 18:03 — REGNUM Власти Нижегородской области продлили самоизоляцию для беременных — теперь будущие мамы должны будут продолжить работать исключительно в дистанционном режиме до 31 мая включительно. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Поскольку беременность повышает риски заражения коронавирусом и более тяжёлого течения болезни, то работодатели обязаны либо переводить женщин в положении на «удалёнку», либо отправлять их в простой с сохранением зарплаты.

Также стало известно о том, что в соответствии с постановлением руководителя управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, в регионе продолжит действовать масочный режим.

В ведомстве подчёркивают, что носить маски в общественных местах и во время поездок на общественном транспорте должны не только граждане с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, но и здоровые люди — для защиты органов дыхания и снижения рисков заражения коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Нижегородской области выявили 279 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего же с начала пандемии зарегистрировано 414 908 заболевших.

За минувшие сутки умерли четверо нижегородцев с диагнозом «COVID-19». Всего же за всё время в регионе зафиксировали 11 423 летальных исхода среди заболевших коронавирусом местных жителей.