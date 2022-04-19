Кострома, , 19:42 — REGNUM Костромское отделение ЛДПР решило издать книгу о Владимире Жириновском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал координатор партии в области Александр Спиридонов.

Владимир Жириновский на горе «Муравьёвка» во время визита в Кострому Костромское областное отделение ЛДПР

«Владимир Вольфович очень любил Кострому, часто упоминал её в интервью, называя истинно русской глубинкой, где живут хорошие люди, сохраняющие традиции предков», — сказал Спиридонов.

В книгу войдут воспоминания и очерки костромичей о политике, его визитах в область и поддержке, оказанной горожанам. Отделение планирует собирать и публиковать эти истории в течение года. Ожидается, что в издание войдут «около 100- 150 очерков». Отпечатать планируется 5-7 тысяч экземпляров, средства на эти цели отделение партии изыщет в собственных фондах.

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