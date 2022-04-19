Саратов, , 18:01 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 19 апреля всего провели 3 865 311 исследований на коронавирусную инфекцию, обследовано 3 590 995 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

Тестирование населения на COVID-19 проводят на базе 25 лабораторий.

С начала пандемии в Саратовской области зарегистрировано 246 840 случаев заболевания коронавирусом, из них 228 — за сутки. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составляет 10 305,9 на 100 тыс. населения. Суточный показатель заболеваемости — 9,42 на 100 тыс. населения, темп прироста — 0,09%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области за неделю (12—18 апреля) зарегистрировали 10 657 случаев ОРВИ.

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