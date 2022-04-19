Москва, 19 апреля 2022, 18:02 — REGNUM Российские рэп-исполнители Mayot (Артём Никитин) и Seemee (Алексей Симинок) опубликовали композицию под названием «На волне». Выход трека состоялся на всех стриминговых платформах 19 апреля.
Опубликованная песня посвящена материальному достатку её авторов, а также их трудному пути к славе. Ожидается, что «На волне» войдёт в предстоящий совместный альбом музыкантов.
Ранее Mayot и Seemee анонсировали новую совместную пластинку под названием Scum Off The Pot 2. Премьера проекта намечена на конец апреля 2022 года.
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