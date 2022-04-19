Калуга, , 17:59 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял сегодня, 19 апреля, участие в работе XI съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Калужской области и XVIII съезда Совета (ассоциации) муниципальных образований региона. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, модератором мероприятия стал председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев. Участие в работе приняли сенатор Александр Савин, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, председатель регионального Совета муниципальных образований Егор Вирков. Основная тема заседания – комплексное развитие и благоустройство территорий муниципальных образований.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступает на XI съезде депутатов представительных органов муниципальных образований Калужской области и XVIII съезда Совета (ассоциации) муниципальных образований региона 19.04.2022 Пресс-служба правительства Калужской области

Приветствуя участников съезда, Владислав Шапша поздравил всех с приближающимся Днем местного самоуправления – праздником, учрежденным по инициативе президента РФ, что подчеркивает значимость участия граждан в жизни государства. Губернатор подчеркнул, что работать сегодня приходится в особых условиях: «Как никогда важно в этой ситуации быть сплоченными и твердо идти вперед. У нас есть, чем заниматься, есть хороший запас прочности и точное понимание, что те шаги, которые мы вместе с вами уже сделали и сделаем в будущем, обеспечат нам спокойствие, благополучие и успех. Армия выполняет свои задачи. Наши солдаты и офицеры рискуют жизнью. Мы с вами здесь, на своем фронте, должны обеспечить спокойствие и благополучие жителей Калужской области и, конечно же, поддержать нашего президента, нашего лидера». Отметив, что «мы в едином строю со всей страной», Шапша призвал помогать переселенцам с Донбасса и Украины. Это и гуманитарная помощь, и поддержка с адаптацией, и решение вопросов с местами в детских садах, школах, вузах, и трудоустройство взрослых.

XI съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Калужской области и XVIII съезд Совета (ассоциации) муниципальных образований региона 19.04.2022 Пресс-служба правительства Калужской области

Губернатор Калужской области также рассказал о противодействии экономическим санкциям. Правительством России разработан план, который включает меры поддержки бизнеса, населения и регионов на сумму почти в один триллион рублей из федерального бюджета. В регионе создана своя комиссия по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности. В пакет региональных мер входит 52 мероприятия.

«Минувший год наша область закончила с позитивной динамикой во всех отраслях экономики и социальной сферы, — отметил Шапша. — Региональная промышленность и сейчас растёт быстрее, чем в среднем по России. По итогам I квартала объём промышленного производства прибавил 10% к прошлогоднему показателю. В активной фазе реализуются более 60 крупных инвестиционных проектов. Доходы областного бюджета сейчас превышают прошлогодний показатель на 17%. У нас один из самых низких уровней регистрируемой безработицы в стране – 0,43%. На предприятиях вакантно почти 12 000 рабочих мест. По всей области строятся и ремонтируются школы и детские сады. Появляются дома культуры и физкультурно-оздоровительные комплексы. Идет модернизация первичного звена здравоохранения, до 2025 года на эти цели будет направлено 3,5 млрд рублей».

Особое внимание глава региона уделил комплексному благоустройству муниципалитетов. Основные возможности здесь открывает федеральная программа формирования комфортной городской среды. Киров, Мосальск и Юхнов как победители всероссийского конкурса лучших проектов в малых городах получат 170 млн рублей из федерального бюджета. По мнению Владислава Шапши, во главе угла должно стоять качество и общественная приемка работ. Если выполнено плохо, подрядчик должен исправить недочеты.

Комфортную городскую среду возможно создать только с учетом мнения жителей. 15 апреля началось голосование за те территории, которые будут благоустроены в следующем году. Объем бюджетного финансирования этой востребованной программы ежегодно растет. В этом году он составит 200 миллионов рублей.

Опытом работы по благоустройству поделились главы администрации города Боровск Анжелика Бодрова и Хвастовичского района Любовь Ефремкина. Александр Савин, поздравляя участников съезда, подчеркнул важную роль власти на местах и рассказал о деятельности верхней палаты парламента. Это работа над законопроектом об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, внесение изменений в отраслевые законы и законодательство контрольно-надзорных органов.

В свою очередь Игорь Князев поздравил делегатов с профессиональным праздником от имени полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева. «Местное самоуправление у нас имеет богатейшую историю и замечательные традиции. Граждане ждут от власти всех уровней грамотные и выверенные решения, способные улучшать качество жизни. Желаю, чтобы ваша работа приносила вам радость, а Отечеству – пользу. Присоединюсь и поддержу нашего губернатора в прозвучавших оценках текущей обстановки и задачах, которые были поставлены», — сказал главный федеральный инспектор по Калужской области.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения. Губернатор вручил медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени городскому голове Калуги Дмитрию Денисову. Почетные звания «Заслуженный работник муниципальной службы Калужской области» присвоены главе администрации сельского поселения «Село Льнозавод» Износковского района Марине Бариковой и главе администрации Мещовского района Владиславу Полякову. Ряд муниципальных служащих получили почетные грамоты и благодарности губернатора.

Победители и призеры конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Калужской области получили награды председателя Законодательного собрания региона.