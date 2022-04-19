Магас, 19 апреля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Ингушетия предложила пять бизнес-идей для реализации в качестве «прорывных». Они могут войти в список инициатив, которым правительство РФ окажет поддержку, при этом эти проекты войдут в «Модель социально-экономического развития СКФО». Республика выдвинула инвестпроекты в сфере промышленности, туризма, сельского хозяйства, солнечной генерации, сообщил 19 апреля глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Pixabay.com Рост экономики

«Мы предложили от Ингушетии пять бизнес-идей <…>: ООО «Агрокомбинат Сунжа», всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», развитие солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии республики – ГК«Хэвэл», производство литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков – ООО «Алрокс», индустриальный парк «Джейрах», — написал лидер Ингушетии в своем Telegram-канале.

Как отметил Калиматов, из-за введенных США и странами Запада санкций многие проекты претерпели изменения, так, в частности, переориентирована на Китай и Юго-Восточную Азию поставка оборудования. Тем не менее отказываться от реализации проектов власти региона на намерены.

Читайте также: На Северном Кавказе реализуются 35 «прорывных» проектов на 1,7 трлн рублей