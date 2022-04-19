Вашингтон, 19 апреля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Пентагон ведет переговоры об увеличении поставок боеприпасов на Украину с крупнейшим американским производителем оружия Lockheed Martin, сообщает 19 апреля The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Lockheed Martin Corp сообщила о проведении переговоров с Минобороны США по поводу увеличения производства оружия, предназначенного для Украины», — говорится в заявлении.

Компания Lockheed Martin также указала, что со стороны западных правительств увеличилось число запросов на дополнительное производство оружия. Ряд стран, в том числе Германия, захотели увеличить военные расходы на фоне спецоперации России на Украине.

Напомним, что среди прочего Lockheed Martin производит истребители F-35, а также вертолеты Black Hawk и системы противоракетной обороны.