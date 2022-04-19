Москва, , 17:57 — REGNUM С наступлением весны в регионах страны стартовала череда субботников. Добровольцы «Молодёжки ОНФ» по традиции, проводит уборку не только в городской черте. Волонтеры выезжают на места воинских захоронений и памятников и расчищают территорию от мусора и прошлогодней листвы. В этой работе команде помогают воспитанники проекта по социализации «трудных» подростков «Тренер».

Память Дарья Антнова, ИА REGNUM

«Добровольцы «Молодёжки ОНФ» выходят на субботники не только весной. Зимой расчищают от снега братские могилы и памятники солдатам. Бывают случаи, когда возвращаются от подшефных и видят, что территория занесена снегом, даже таблички невидно. Останавливаются, берут лопаты в руки и расчищают снег. Потому что это места народной памяти. И там должен быть порядок не по календарю, а по совести. В некоторых регионах у команды уже есть места, за которыми они ухаживают круглогодично», — отметил депутат Госдумы, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич .

Воспитанники проекта «Тренер» Свердловской области провели уборку на территории трех памятников в Нижней Салде. Добровольцы привели в порядок обелиск в Кедровой роще, установленный в память о 60 расстрелянных в годы гражданской войны салдинцев. Волонтеры убрали прошлогодние листья и мусор.

«Поскольку памятник находится в аварийном состоянии, мы также расчистили территорию от осыпающейся штукатурки, откалывающегося бетона и кирпичей», — рассказал участник проекта «Тренер» в Свердловской области Иван Кудрявцев .

Также добровольцы провели субботник у Мемориала погибшим в годы локальных войн на площади Свободы и убрали мусор с территории памятника героям гражданской войны на старой Нижнесалдинской улице. Волонтеры покрасили ограждения и помыли памятник.

«Молодёжка ОНФ» в Омской области уже третий год подряд приводит в порядок стелу «Стена на восход солнца» на территории школы №37. Здесь на мраморе высечено 78 фамилий учеников, которые погибли в борьбе с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны.

«Этим мальчишкам было столько же, сколько и нам сейчас, 16-17 лет. И сразу после выпускного они добровольцами отправились защищать Родину. Из 120 человек 78 не вернулись. Когда встречали рассвет на выпускном, они нацарапали гвоздем на стене школы свои имена. Теперь мы знаем это место как «Стену на восход солнца». Раньше я слышал про памятник, а теперь, вместе с ребятами из проекта «Тренер» побывал здесь на субботнике. И почувствовал себя участником важного и большого дела», — рассказал воспитанник проекта «Тренер» в Омской области Семён Покидов .

Также добровольцы привели в порядок после зимы воинские могилы на кладбище территории Омского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина. Обрезали засохшие ветки, убрали сухую траву, помыли и покрасили памятники.