«Молодёжка ОНФ» приводит в порядок воинские захоронения и памятники
Москва, 19 апреля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. С наступлением весны в регионах страны стартовала череда субботников. Добровольцы «Молодёжки ОНФ» по традиции, проводит уборку не только в городской черте. Волонтеры выезжают на места воинских захоронений и памятников и расчищают территорию от мусора и прошлогодней листвы. В этой работе команде помогают воспитанники проекта по социализации «трудных» подростков «Тренер».
Воспитанники проекта «Тренер» Свердловской области провели уборку на территории трех памятников в Нижней Салде. Добровольцы привели в порядок обелиск в Кедровой роще, установленный в память о 60 расстрелянных в годы гражданской войны салдинцев. Волонтеры убрали прошлогодние листья и мусор.
Также добровольцы провели субботник у Мемориала погибшим в годы локальных войн на площади Свободы и убрали мусор с территории памятника героям гражданской войны на старой Нижнесалдинской улице. Волонтеры покрасили ограждения и помыли памятник.
«Молодёжка ОНФ» в Омской области уже третий год подряд приводит в порядок стелу «Стена на восход солнца» на территории школы №37. Здесь на мраморе высечено 78 фамилий учеников, которые погибли в борьбе с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны.
Также добровольцы привели в порядок после зимы воинские могилы на кладбище территории Омского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина. Обрезали засохшие ветки, убрали сухую траву, помыли и покрасили памятники.