Ханты-Мансийск, 19 апреля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Югре инфляция в марте 2022 года к соответствующему месяцу предыдущего года составила 11,58%. В феврале данный показатель составлял 4,82%, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка РФ.

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Стоимость продовольственных товаров выросла на 12,18%в к соответствующему месяцу предыдущего года, непродовольственных — на 14,33%, на услуги пассажирского транспорта — на 13,93%, ЖКХ — 1,63%.

Причиной ценового скачка в Уральском отделения Центробанка РФ считают существенное ослабление рубля и всплеск потребительского спроса на товары в условиях усиления санкционного давления.

«Дополнительным инфляционным фактором послужило более ранее, чем в прошлом году, исчерпание запасов плодоовощной продукции в связи с невысоким урожаем 2021 года», — прокомментировали в Центробанке инфляцию в регионе.

Отмечается, что годовой темп прироста цен в Югре по-прежнему оставался в марте ниже, чем в целом по России (годовая инфляция 16,69%), и самым низким в Уральском федеральном округе, где годовая инфляция составила 14,13%.