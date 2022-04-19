Ново-Огарево, Московская область, 19 апреля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. О ключевой роли России в обеспечении стабильности в Закавказье заявил 19 апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Владимир Путин

Поблагодарив президента России за организацию этой встречи, премьер-министр Армении отметил, что отношения Москвы и Еревана «находятся на очень высоком уровне». Он назвал Россию «стратегическим союзническим партнёром Армении».

Никол Пашинян «Ни для кого не секрет, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе».

Глава правительства Армении указал на то, что именно президенту России принадлежит «исключительная роль в деле прекращения огня и военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году».

По его словам, деятельность находящихся в Карабахе российских миротворцев обеспечивает там безопасность. Однако её можно сделать, вероятно, ещё более продуктивной.