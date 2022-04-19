Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону экстренно госпитализировали жителя Мариуполя, получившего ранение при обстреле города со стороны ВСУ. Мужчина проведена сложная операция, которая помогла спасти руку. Об этом 19 апреля в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Операционная

Медицинскую помощь мужчине оказали в городской больнице скорой медицинской помощи, куда куда доставили 42-летнего рабочего мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

«Спасаясь от националистов, вместе с другими мариупольцами и своей престарелой матерью, он долгое время вынужден был скрываться в подвале многоквартирного дома. Чтобы добыть воды, вместе с одной из женщин он отправился в ее дом к колодцу. Однако оба попали под обстрел. Мужчине осколками перебило правую руку и травмировало грудную клетку», — написал Логвиненко.

Российские военнослужащие оказали ему медицинскую помощь и помогли добраться до одной из местных больниц. Однако врачи провести сложную операцию для спасения руки не смогли, тогда было принято решение вместе с матерью и другими беженцами эвакуироваться в Ростовскую область.

Из лагеря беженцев мужчину экстренно госпитализировали в БСМП, где находится единственное на юге России отделение множественной и сочетанной травмы.

Медики провели одну операцию, предстоит ещё одно хирургическое вмешательство и период восстановления.