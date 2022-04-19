Пенза, , 17:52 — REGNUM В Пензе на базе дома ветеранов в 2022 году начали строительство центра активного долголетия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Пожилая пара

На создание объекта выделяется более 450 млн рублей. В здании на 120 мест появятся просторные комнаты, зоны для творчества, компьютерный класс, тренажерный зал. Кроме этого, благоустроят территорию вокруг центра, предусмотрены прогулочные зоны, площадки для отдыха и занятия спортом.

«Я уверен, что нам удастся создать в новом центре, который будет сдан в 2023 году, уютную атмосферу и хорошие условия. Главное, чтобы он пришелся по душе пожилым пензенцам», — заключил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, при снижении уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пензенской области смогут провести массовые торжества, посвященные Дню Победы.

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