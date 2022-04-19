Париж, , 17:48 — REGNUM Как сообщает французское издание L’Equipe, руководство «Пари Сен-Жермен» в ближайшее летнее трансферное окно намерено избавить от трех аргентинских футболистов.

Виктор Мозес и Анхель ди Мария Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, речь идет об Анхеле Ди Марии, Мауро Икарди и Леандро Паредесе. Также сообщается, что Лионель Месси останется в клубе. Контракт Месси с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

На счету 34-летнего Анхеля Ди Марии 6 (3+3) очков по системе гол+пас в двадцати турах французской Лиги 1 2021/22. В составе сборной Аргентины на счету полузащитника три забитых мяча и одна результативная передача в тринадцати турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.