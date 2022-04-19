Псков, , 17:47 — REGNUM Во вторник, 19 апреля, в Псковской области прошли акции в рамках Всероссийского Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

В этот день по всей стране запланирован комплекс памятных мероприятий, в том числе и на территории Псковской области. Были задействованы образовательные учреждения, детские сады, школы, ссузы, вузы, патриотические организации и клубы.

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В Порховском районе прошло торжественное возложение цветов на месте бывшего концентрационного лагеря «Дулаг-100». В настоящее время на месте лагеря находится мемориальный комплекс. В мероприятии приняли участие Первый заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова, и. о. начальника Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области Наталья Скачкова, а также представители органов исполнительной власти региона и муниципалитетов Псковской области.

В деревне Ланева Гора Псковской области прошло возложение цветов в рамках Акции «Сожженные, но не забытые». В акции приняли участие представители образовательных учреждений Псковского района, представители регионального отделения «Поисковое движение России», представители органов исполнительной власти и жители деревни Данева Гора. В рамках мероприятия прошла минута молчания, возложение цветов. Жители рассказали о трагедии деревни в годы Великой Отечественной войны.

В онлайн формате была запущена Акция «Вечная память», в рамках которой была организована съемка видеороликов учащимися школ, представителями краеведческих клубов, военно-патриотических организаций о судьбе мирного жителя их муниципалитета. На территории Псковской области онлайн акция получила поддержку со стороны образовательных учреждений, сузов.

В рамках проведения Дня единых действий, в каждом муниципалитете прошла акция «Во имя жизни», в рамках которой снимались видео с творческими номерами, посвященными памяти жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Были организованы мини концерты на территории муницпалитетов, съемка видео, чтение стихотворений, мемуаров и многое другое. Молодежь смогла проникнуться духом Великой Отечественной войны и осмыслить все ужасы геноцида мирного населения на территории Псковской области.

Также в рамках акции было организовано написание писем молодыми людьми для будущих поколений о значимости Победы в Великой Отечественной войне, о том, как важна значимость сохранения памяти о жертвах преступлений против советского народа. Закладку «Капсулы времени» с письмами будущим поколениям было организовано на территории Порховского района, на месте бывшего концентрационного лагеря «Дулаг-100».

В мероприятии приняли участие школьники и студенты. Открытие «капсулы времени» планируется провести в день празднования Великой Победы – 2045 г., в честь празднования 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также была организована Акция «Огонь памяти». В рамках акции было организовано зажжение жителями муниципалитета памятных свечей, которые олицетворяют сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне, трагедию мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников на территории Псковской области.