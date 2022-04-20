Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект об увеличении предельного размера страхового возмещения по вкладам в банке внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Предельный размер страхового возмещения по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, предлагается увеличить с нынешних 1,4 млн рублей до 3 млн рублей.

Согласно данным Росстата, инфляция за прошедший семилетний период составила 68,16%, отмечают авторы.

Введенные недружественными странами санкции против России оказали существенное влияние как на инфляционные ожидания, так и на темпы роста отечественной экономики и стабильность финансовой системы. В таких условиях доверие к финансовым институтам снизилось, констатировали в ЛДПР.

Опасения граждан, что вклады могут быть арестованы или заморожены, привело к тому, что в феврале и начале марта 2022 года граждане стали массово снимать денежные средства со своих счетов, и только резкое повышение Центральным банком России ключевой ставки до 20% и, как следствие, увеличение доходности банковских вкладов смогло стабилизировать ситуацию, указали парламентарии.

«В связи с экономическими санкциями, непредсказуемостью фондового рынка и роста процентных ставок банковские вклады становятся надежным способом сохранения и сбережения денежных средств. Полагаем, что повышение в нынешних условиях размера страхового возмещения по банковским вкладам также будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе», — отметил Нилов.

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