Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Мировой спрос на американские таблетки компании Pfizer от COVID-19 оказался неожиданно низким из-за сложных требований к выдаче рецепта и низкой сочетаемости с другими лекарствами, сообщает 19 апреля Reuters со ссылкой на собственный обзор данных и интервью с экспертами.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

Низкие продажи таблеток Paxlovid также списывают на тот факт, что потребители не сильно опасаются штамма коронавируса «Омикрон».

Компания ожидала, что Paxlovid станет основным инструментом в борьбе с COVID-19. Ожидания были отчасти основаны на клинических испытаниях, в ходе которых таблетки сократили число госпитализаций и смертей среди пациентов высокого риска примерно на 90%.

Как сообщало ИА REGNUM, Pfizer и ее конкуренты, включая швейцарско-американскую компанию Roche Holding, участвуют в гонке за разработку простой в применении противовирусной таблетки от COVID-19.

Компания Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics также начали исследование экспериментального препарата для профилактики коронавирусной инфекции на поздней стадии.

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