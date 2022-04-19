Тосно, Ленинградская область, 19 апреля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Несмотря на решение компании Henkel уйти с российского рынка, её завод в городе Тосно Ленинградской области продолжит работать, заявил 19 апреля заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкий производитель Henkel прекращает свою работу на территории РФ из-за продолжения специальной военной операции России на территории Украины. Отметим, что в России на компанию работает 2,5 тыс. человек, пока Henkel покидает рынок, им будут выплачивать заработную плату.

Как сообщил Дмитрий Ялов, в адрес правительства Ленобласти поступило уведомление о том, что Henkel продает свои активы в РФ. В этот период завод в Тосно продолжит работу в плановом режиме.

«Мы на связи с руководством предприятия, самое главное – компания сохраняет сотрудников, сегодня это порядка 240 человек», – уточнил он.

Henkel — немецкая химико-промышленная компания, производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены, клеевых материалов. В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite. В Ленобласти она работала 25 лет. В 2019 году в Тосно компания открыла новый завод, инвестировав в проект более 10 млн евро. На открытии нового производства корпоративный старший вице-президент строительного направления подразделения Adhesive Technologies компании Henkel Марк Дорн заявил, что Россия является одним из ключевых рынков для компании Henkel на протяжении почти 30 лет.

Напомним, ранее об уходе из Ленобласти сообщили «Компания «Смерфит Каппа Групп» и группа Kingspan.