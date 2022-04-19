Астрахань, , 17:40 — REGNUM Представители Астраханской области в Совете Федерации РФ отчитались о доходах за 2021 год. Как сообщает ИА REGNUM, сведения о доходах и имуществе опубликованы на официальном портале СФ.

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Геннадий Орденов в 2021 году заработал 6 млн 787 тыс. 402 рубля, его супруга – 3 млн 220 тыс. 457 рублей. Семье сенатора принадлежит часть жилого дома, две квартиры и автомобиль Toyota Land Cruiser 200. В пользовании у них находятся ещё две квартиры.

Александр Башкин задекларировал доход в 7 млн 344 тыс. 467 рублей, его супруга – 5 млн 825 тыс. 920 рублей. Сенатору принадлежит земельный участок, два гаража и автомобиль Hyundai Palisade, его супруге – земельный участок, жилой дом, квартира, гараж и автомобиль Mercedes-Benz GLC Coupe. В пользовании у семьи находятся земельный участок, жилой дом и квартира.