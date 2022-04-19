19 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 22:10 — REGNUM В России на фоне внешнего санкционного давления многие матери на различных форумах и в социальных сетях высказали опасения о возможных перебоях с поставками детского питания. Однако поставки детского питания не попадают под санкции. Более того, отечественные производители готовы подставить плечо, чтобы совместными усилиями справиться с вызовами времени.

Ставропольское предприятие «ДК-Продукт» специализируется на производстве гречневой, кукурузной, пшённой и овсяной муки для производства детского и диетического питания. Небольшой завод оснащен по последнему слову техники, что позволяет полностью контролировать качество выпускаемой продукции.

Производство по изготовлению злаковой основы для детского питания Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство злаковой основы для детских каш было запущено в 2009 году. Специалисты проводят исследования на начальном этапе, чтобы исключить попадание заражённого зерна на производство. Поэтому исследования специалисты проводят непосредственно у поставщиков фактически по всей России, продолжается контроль качества и на самом предприятии.

Работники производства в цехе подработки зерна Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники производства в цехе подработки зерна Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие ставит основной целью выпуск безопасного продукта для детей, поэтому придерживается всех мировых стандартов в области системы безопасности. Тщательный контроль производится на каждом этапе. Изготовленная партия муки также проходит процедуру лабораторных исследований (органолептические, физико-химические, микробиологические показатели), и только после этого продукция маркируется и отправляется заказчику.

Производство сырья для изготовления детского питания Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство сырья для изготовления детского питания Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство сырья для изготовления детского питания Александр Погожев © ИА REGNUM

Коллектив на производстве небольшой – 35 человек, все технологические процессы закрытого цикла, практически всё автоматизировано. На первом этапе производства идёт подработка и калибровка зерна, после чего его обеззараживают, шелушат, размалывают, и далее крупа упаковывается в фирменные мешки.

Производство сырья для изготовления детского питания Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство сырья для изготовления детского питания Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство сырья для изготовления детского питания Александр Погожев © ИА REGNUM

Готовая продукция Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство сырья для изготовления детского питания Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство сырья для изготовления детского питания Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство сырья для изготовления детского питания Александр Погожев © ИА REGNUM

«Можно сказать, что у нас полный цикл, потому что мы контролируем рост зерна от посева. Мы рекомендуем, советуем, какие сорта и гибриды стоит посеять. В процессе произрастания зерна мы так же посещаем на регулярной основе сельхозпроизводителей и контролируем процесс роста и созревания», — говорит заведующая лабораторией Ангелина Новрузова.

Ангелина Новрузова, заведующая лабораторией Александр Погожев © ИА REGNUM

Ангелина Новрузова, заведующая лабораторией Александр Погожев © ИА REGNUM

Конечные потребители продукции – компании, реализующие детское питание под маркой известных мировых брендов. Многие производители из США, Европы и Азии закупают сырьё у предприятия и после дополнительной переработки реализуют. Поэтому компания смело считает себя лидером по поставкам сырья для питания детей всего мира.

Ангелина Новрузова, заведующая лабораторией Александр Погожев © ИА REGNUM

Образцы сырья Александр Погожев © ИА REGNUM Исследование качественных параметров злаковой основы Александр Погожев © ИА REGNUM

Исследование качественных параметров злаковой основы Александр Погожев © ИА REGNUM

Образец для примера Александр Погожев © ИА REGNUM

Образец для примера Александр Погожев © ИА REGNUM

Образец для примера Александр Погожев © ИА REGNUM

«Производство детского питания никогда не должно останавливаться, потому что мы кормим самую беззащитную и уязвимую категорию населения», — отметила Новрузова.

Она обратила внимание на рост закупочных цен и стоимости перевозок, что отражается на поставках запасных частей к оборудованию. На производстве есть дорогие европейские станки, поэтому опасения касетльно их бесперебойной работы, конечно, есть. Однако сегодня в России налаживается пуск аналогов запасных частей, что гарантирует стабильную работу предприятия.