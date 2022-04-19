Ново-Огарево, Московская область, 19 апреля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Вопрос Нагорного Карабаха – один из важных вопросом встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая проходит в Ново-Огарёве 19 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Владимир Путин

Отметив, что визит в Россию главы армянского правительства приурочен к 30-летию установления дипотношений Москвы и Еревана, президент РФ сказал, что за предыдущие годы в основе правовых отношений двух стран подписано 200 документов.

Он указал на хорошие показатели в экономических отношениях. «Разумеется, в центре нашего внимания будут и вопросы безопасности, в том числе связанные с Карабахом, — отметил Путин. — Проблем остаётся много, согласен с Вами».