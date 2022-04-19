Мюнхен, Германия, 19 апреля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Как сообщает немецкое издание Kicker, руководство мюнхенской «Баварии» готово отпустить 33-летнего центрфорварда сборной Польши Роберта Левандовского, если поступит предложение в размере 40 миллионов евро.

Rufus46 Роберт Левандовски

По информации источника, главным претендентом на польского нападающего является каталонская «Барселона». При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Левандовского в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги футболист принял участие тридцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 32-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету футболиста 16 (13+3) очков по системе гол+пас в десяти встречах.