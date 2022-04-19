Архангельск, 19 апреля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 91 носителя коронавируса, 20 человек были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Среди новых заболевших — 24 архангелогородца, 14 жителей Мезенского района, 10 — Вельского. В списке заболевших также фигурируют жители Котласа, Северодвинска, Мирного и других муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области пока не планируют отменять обязательный масочный режим.