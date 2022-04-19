Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Доход председателя избирательной комиссии Санкт-Петербурга Натальи Чечиной с 1 января по 31 декабря 2021 года составил 4 млн 679 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, расходах и об имуществе членов горизбиркома.

Gov.spb.ru Наталья Чечина

В собственности Чечиной находится квартира площадью в 91,1 кв. м. Также у неё есть 1/60 доли парковочного места (29,1 кв. м).

Кроме это председатель избиркома в Петербурге владеет нежилыми помещениями. Первое составляет по площади 96,6 кв. м, а второе — 143,3 кв. м. При этом в собственности Чечиной не имеется ни одного транспортного средства.

Все перечисленные объекты находятся на территории России.

Напомним, Наталью Чечину в 2020 году рекомендовал в Горизбирком губернатор Александр Беглов. К этой рекомендации прислушался ЦИК РФ, решением которого Чечина стала членом Горизбиркома, а затем уже была избрана председателем. Ранее она была главой администрации Курортного района Санкт-Петербурга.