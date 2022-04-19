Архангельск, 19 апреля 2022, 17:34 — REGNUM В продуктовых магазинах Архангельской области товары местных производителей составляет порядка 40%. В целом доля продукции российских производителей в ряде розничных магазинов достигает 80–90%, сообщает региональное правительство.
По данным ведомства, дефицита продуктов питания в регионе не наблюдается — торговые сети вовремя отреагировали на изменение потребительского спроса и скорректировали поставки.
Как сообщало ИА REGNUM, названо условие, при котором роста цен в магазинах РФ не будет.