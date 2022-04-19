Архангельск, , 17:34 — REGNUM В продуктовых магазинах Архангельской области товары местных производителей составляет порядка 40%. В целом доля продукции российских производителей в ряде розничных магазинов достигает 80–90%, сообщает региональное правительство.

Магазин (сс) ccipeggy

По данным ведомства, дефицита продуктов питания в регионе не наблюдается — торговые сети вовремя отреагировали на изменение потребительского спроса и скорректировали поставки.

«Всё есть в наличии в достаточном количестве. При этом важно, что основная часть ассортимента представлена товарами российских производителей, в ряде розничных магазинов она достигает 80–90%, — подчеркнула министр торговли и АПК региона Ирина Бажанова. — Даже в ассортименте товаров бытовой химии сегодня эта доля постоянно растёт, и это однозначно положительная тенденция в свете импортозамещения».

Как сообщало ИА REGNUM, названо условие, при котором роста цен в магазинах РФ не будет.