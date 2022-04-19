Вашингтон, 19 апреля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Правительство Мексики расформировало специальное подразделение по борьбе с наркотиками, в течение четверти века работавшее рука об руку с управлением по борьбе с наркотиками США (DEA), сообщает 19 апреля Reuters.

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Отмечается, что свертывание мексиканского элитного подразделения нанесет серьезный удар по двустороннему сотрудничеству США и Мексики в области безопасности.

Данное подразделение дейстововало примерно в 15 странах, ликвидируя мощные контрабандные сети и отслеживая бесчисленных наркобаронов по всему миру.

Агенты мексиканского отдела проходили подготовку в США, но работали под контролем национального правительства.

Свертывание мексиканского агентства может дорого стоить США, которые столкнулись со всплеском смертей от передозировок, потеряв в прошлом году более чем 100 тысяч жизней американцев. Смертность в основном связанна с потоком в Штаты синтетических наркотиков, производимых мексиканскими картелями.