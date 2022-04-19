Милан, Италия, 19 апреля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, «Милан» в грядущее летнее трансферное окно может подписать сразу трех футболистов для усиления основного состава.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахим Стерлинг

По информации источника, в ближайшее время «Милан» может приобрести инвестиционная компания «Investcorp» из Бахрейна. Если это произойдет, «россонери» получат на летнее трансферное окно 300 миллионов евро. В трансферный список «россонери» входят Рахим Стерлинг, Марко Асенсио и Иско.

В текущем сезоне лидер «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг принял участие в 38-ми матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Стерлинг выступает за «Ман Сити» с 14 июля 2015 года после перехода из «Ливерпуля» за 63,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.