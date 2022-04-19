Пенза, 19 апреля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. По медицинским организациям Пензенской области распределена поступившая вакцина от коронавируса для подростков в количестве 800 комплектов. В регионе начинается очередной этап вакцинации детского населения, сообщает минздрав Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Прививочные пункты развернуты в восьми детских поликлиниках города Пензы. Вакцинация осуществляется по предварительной записи. Перед прививкой проводится обязательный осмотр врачом-педиатром.

Специалисты подчеркивают, что апрель–май благоприятны для прививки подростка, чтобы использовать предстоящие летние каникулы для полноценного отдыха, а не восстановления после перенесенного заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 183 171 случай. Выздоровели за время пандемии 176 370 пациентов, скончались 5728 человек.

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