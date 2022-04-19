Москва, 19 апреля 2022, 17:32 — REGNUM Доходы двух депутатов Государственной думы РФ от Рязанской области превысили 10 млн рублей. Декларации можно найти на сайте парламента, сообщает 19 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Лидером по заработку стал депутат от «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Кузнецов — 19,69 млн рублей. Юрий Станкевич («Единая Россия») задекларировал доход в 11,67 млн рублей.
Андрей Красов («Единая Россия») заработал 7,64 млн рублей, его коллеги по фракции Алёна Аршинова и Андрей Макаров — 6,12 млн рублей и 5,74 млн рублей соответственно.
Доход Дмитрия Хубезова («Единая Россия») составил 3,48 млн рублей, Владимира Исакова от КПРФ – 2,67 млн рублей.