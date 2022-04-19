Москва, 19 апреля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Доходы двух депутатов Государственной думы РФ от Рязанской области превысили 10 млн рублей. Декларации размещены на сайте Госдумы, сообщает 19 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Лидером по заработку стал депутат от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Дмитрий Кузнецов — 19,69 млн рублей. Юрий Станкевич («Единая Россия») задекларировал доход в 11,67 млн рублей.

Андрей Красов («Единая Россия») заработал 7,64 млн рублей, его коллеги по фракции Алёна Аршинова и Андрей Макаров — 6,12 млн рублей и 5,74 млн рублей соответственно.

Доход Дмитрия Хубезова («Единая Россия») составил 3,48 млн рублей, Владимира Исакова от КПРФ — 2,67 млн рублей.