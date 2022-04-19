Тамбов, 19 апреля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 34 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

19 апреля выявлено 118 новых случая заражения коронавирусом – на четыре меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 114 тыс. 352 случая заражения.

После выздоровления выписаны 109 тыс. 96 пациентов, в том числе 210 – за последние сутки.

За весь период скончались 2369 человек. Подтвержден один новый летальный случай.