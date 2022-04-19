Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Супруга зампреда правительства Ленинградской области Олега Малащенко за 2021 год получила доход в 34,7 млн рублей, это в почти в десять раз больше, чем заработал её муж. Она стала самой успешной женой среди супруг вице-губернаторов и зампредов правительства региона, следует из опубликованных 19 апреля декларациях о доходах и имуществе руководства Ленобласти.

Заполнение налоговой декларации Nalog.ru

Сам же куратор сельскохозяйственного комплекса Ленобласти в 2021 году заработал 3 472 726,72 рублей (+531 тыс. рублей к предыдущему году).

По итогам 2021 года супруга заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко не только стала самой богатой среди жён высокопоставленных чиновников области, но также смогла в 1,5 раза приумножить свои доходы, несмотря на пандемию.

Если в 2020 года её доход составлял 15 067 531 рубль, то по итогам прошлого года — 34 711 000 рублей (+19,6 млн рублей к предыдущему году). В собственности женщины, как и раньше, значится недвижимость в виде земельного участка в 4025 кв. м, жилого дома в 535,1 кв. м, еще три квартиры площадью от 42,2 кв. м до 149 кв. м в России и доля в квартире площадью 108,5 кв. м в Испании, машиноместо в 18,2 кв. м и хозблок в 197,5 кв. м. Из движимого имущества — легковой автомобиль Toyota Lexus RX 350.

Как следует из пояснения того, откуда такие доходы у жены чиновника, почти 35 млн рублей она заработала за счет участия в долевом строительстве, продажи недвижимого имущества, накоплений.

Заметим, что Олег Малащенко имеет в собственности лишь долю в квартире в Испании, а также в пользовании — комнату в 10 кв. м, квартиру в 133 кв. м, земельный участок в 4025 кв. м, жилой дом 535,1 кв. м, хозблок 197,5 кв. м и квартиру 149 кв. м в России. А также движимое имущество в виде легковых автомобилей: Toyota Lexus LX 570, Mercedes СL500, ГАЗ 21М, Toyota Hilux GUN126L-DDT, снегоболотоход Stels ATV850G и прицепы: МЗСА 817 702, МЗСА 81 771С.

Второе место среди богатых супруг областных чиновников заняла жена заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Сергея Харлашкина, которая в 2021 году заработала 8 470 919 рублей (-1,2 млн рублей к предыдущему году), в то время как ее муж — 3 290 950 рублей (-230 тыс. рублей к предыдущему году).

У супругов в собственности значится: у Харлашкина — земельный участок в 2501 кв. м и ½ доли жилого дома в 256 кв. м., квартиры 215,4 кв. м. и столько же доли в гараже в 24 кв. м в России и ½ доли квартиры площадью 82,9 кв. м в Чехии. А также мотовездеход Polaris RZR, катер Targa 44 и прицеп МЗСА 817 711. У жены Харлашкина — недвижимое имущество в виде одного земельного участка площадью 2501 кв. м., и ½ долей в жилом доме в 256 кв. м, двух гаражах в России, а также дачи площадью 64,4 кв. м и квартиры в 71,2 кв. м на Украине.

Самым успешным по доходам в 2021 году среди высокопоставленных чиновников Ленобласти оказался первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков. По итогам года он задекларировал доход в 6 202 846,79 рублей, его супруга — 5 495 534 рубля. Самый скромный отчёт подал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский — всего 2 456 203,23 рубля, его жена заработала лишь 20 тыс. рублей.

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