Краснодар, 19 апреля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Летние оздоровительные лагеря Краснодарского края разрешено заполнять на 100%. Об отмене части санитарных требований сообщила в телеграм-канале 19 апреля вице-губернатор Анна Минькова.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«Мы увеличиваем загрузку детских лагерей до 100%. Возобновляем мероприятия на открытом воздухе. Родители смогут посещать детей при наличии документа о вакцинации или медотводе. И теперь не нужно делать ПЦР каждую неделю, если дети или персонал выходят за пределы лагеря», — написала Тинькова.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в 2022 году лагеря Краснодарского края примут около 300 тысяч детей, в том числе не менее 200 тысяч — в стационарных местах отдыха. Общий бюджет летней кампании составит более 2,5 млрд рублей.