Лондон, , 17:24 — REGNUM Лондонский «Арсенал» лидирует в борьбе за 26-летнего испанского атакующего полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио. Об этом 19 апреля сообщило издание Calciomercato.

Марко Асенсио Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации источника, на Марко Асенсио также претендует «Милан», однако «россонери» отложили вариант с возможным трансфером футболиста из-за его требований по зарплате. В грядущее летнее трансферное окно Асенсио будет выставлен на продажу.

В текущем сезоне Марко Асенсио принял участие в 36-ти матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также испанец получил две желтые карточки.

Асенсио выступает за «Реал» с 1 июля 2015 года после перехода из «Мальорки» за 3,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость испанского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.