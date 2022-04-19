Лондон, 19 апреля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» лидирует в борьбе за 26-летнего испанского атакующего полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио. Об этом 19 апреля сообщило издание Calciomercato.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марко Асенсио

По информации источника, на Марко Асенсио также претендует «Милан», однако «россонери» отложили вариант с возможным трансфером футболиста из-за его требований по зарплате. В грядущее летнее трансферное окно Асенсио будет выставлен на продажу.

В текущем сезоне Марко Асенсио принял участие в 36-ти матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также испанец получил две желтые карточки.

Асенсио выступает за «Реал» с 1 июля 2015 года после перехода из «Мальорки» за 3,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость испанского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.