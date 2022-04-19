Советский район, Югра, 19 апреля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В аэропорту «Советский» (ХМАО) были выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Уральская транспортная прокуратура Аэропорт города Советского

Установлено, что резервуары для хранения светлых нефтепродуктов на складе горюче-смазочных материалов аэропорта не оборудованы средствами автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов, отсутствует система контроля концентрации паров нефтепродуктов, средства измерения загазованности используются с истёкшим сроком поверки.

В адрес директора ООО «Аэропорт Советский» было внесено представление, привлечено к дисциплинарной ответственности должностное лицо в виде штрафа 20 тыс рублей.