Грозный, , 17:20 — REGNUM Из Чечни для участия в специальной военной операции на Украине отправилась еще одна группа добровольцев. Их проводы состоялись в Грозном. С пожеланиями успехов в исполнении воинского долга перед добровольцами выступили председатель парламента Чечни Магомед Даудов и министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в интернациональной команде, отправившейся в Донбасс, сотни представителей различных народов, которые намерены покончить с неонацизмом и бандеровщиной на Украине.

«Наша многонациональная страна всегда была сильна своей сплоченностью перед общей угрозой. Так было во времена Великой Отечественной войны, и такое же единство мы видим сегодня в рядах Вооруженных сил и добровольческих формирований. Особенно это заметно на примере сотен представителей различных народов, которые добровольно отправляются из Чеченской Республики для участия в спецоперации на Украине. Чеченцы, русские, аварцы и десятки других национальностей настроены очень решительно по отношению к украинским неонацистам и бандеровцам», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

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Ранее сообщалось, что в Чечню для подготовки к отправке в Донбасс в последние недели прибывают сотни добровольцев из многих регионов России. После их подготовки в Российском университете спецназа их отправляют в полной экипировке для борьбы с неонацистами на Украине.