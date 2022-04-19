Вашингтон, 19 апреля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В США полиция арестовала 52-летнего мужчину по подозрению в убийстве 15-летней девочки возле средней школы в Калифорнии, сообщает 19 апреля The New York Times.

Смерть

Убийство произошло возле школы Stagg High School в Стоктоне. В полицейском управлении отметили, что преступление скорее всего было не запланированным.

Арестованный Энтони Грей уже помещен в тюрьму округа Сан-Хоакин. В данный момент власти пытаются выяснить мотивы произошедшего.