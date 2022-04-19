Бухарест, , 17:21 — REGNUM За последние 24 часа на территории Румынии зафиксировано 1524 новых случаев заражения людей SARS-CoV-2, что на 838 больше, чем днем ранее. Об этом 19 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

В лаборатории по исследованию на коронавирус Yanao.ru

По официальной информации, наибольшие темпы роста заболеваемости отмечены в Бухаресте, Тимишоаре и Яссах. При этом медики не могут дать четкого ответа на вопрос о причинах новой тенденции. Сообщается, что от осложнений, вызванных болезнью, скончались 26 человек.

Согласно данным на 19 апреля, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,88 млн. Из них умерло 65 366 пациентов.