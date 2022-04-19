Астрахань, 19 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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19 апреля выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом – на 8 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 678 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 111 тыс. 793 человека выписаны после курса лечения, в том числе 37 – за последние сутки.

За весь период скончался 2981 человек. Подтвержден один новый летальный случай.