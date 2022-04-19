Берлин, 19 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Работу в России решил прекратить немецкий производитель Henkel, говорится в опубликованном 19 апреля заявлении компании. Решение принято как реакция на политическую позицию России.

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Процесс ухода с российского рынка сейчас находится на стадии проработки деталей. Henkel хочет, чтобы процесс сворачивания бизнеса шёл упорядоченно.

Работу компания ведёт «со своей командой в России». Пока на территории России две с половиной тысячи сотрудников немецкого производителя продолжают работу, им пока платят зарплату.

Напомним, германская химико-промышленная компания Henkel производит чистящие и моющие средства, косметику и средства личной гигиены, а также клеевые материалы.