Курск, , 17:09 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 35 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

19 апреля выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 115 тыс. 994 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 109 тыс. 705 пациентов, в том числе 210 – за последние сутки.

Всего скончались 2435 человек. Подтверждено три новых летальных случая.