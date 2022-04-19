Барселона, Испания, 19 апреля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Fichajes, каталонская «Барселона» заинтересована в подписании 27-летнего атакующего полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силвы.

«Манчестер Сити»

По информации источника, Бернарду Силва также входит в список трансферных интересов «Пари Сен-Жермен» и туринского «Ювентуса».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету Силвы 4 (2+2) очка по системе гол+пас в девяти встречах.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 1 июля 2017 года после перехода из «Монако» за 50 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.