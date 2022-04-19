Вашингтон, 19 апреля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США расследует жалобы граждан на боли в желудке после употребления овсяных хлопьев Lucky Charms, сообщает 19 апреля The New York Times.

Дети

Жалобы поступили более чем от трёх тысяч человек. Сообщения от пострадавших стали появляться на сайте компании iwaspoisoned. com. Несколько интернет-пользователей подробно описали приступы диареи, тошноты, боли в животе и рвоты.

Представитель компании General Mills, которая производит хлопья, заявила, что фирма проводит внутреннее расследование, однако эксперты пока не обнаружили никаких доказательств того, что недомогание у потребителей связано с употреблением Lucky Charms.