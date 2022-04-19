Челябинск, , 17:04 — REGNUM В Челябинске участковый уполномоченный полиции отдан под суд за совершение должностных преступлений. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

Ему вменяют нарушение неприкосновенности частной жизни и злоупотребление должностными полномочиями. По данным следствия, в интернете он разместил объявление о предоставлении персональных данных граждан из базы МВД. А затем получил деньги и передал заинтересованным лицам персональные сведения о нескольких гражданах.

В пресс-службе областного главка МВД отмечают, что полицейский ранее был отстранён от исполнения своих служебных обязанностей. Его ждёт увольнение из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. А непосредственных его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.